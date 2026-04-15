Von der Leyen ' pronta l' app per verifica dell' età sui social'

Un'app europea per verificare l'età sui social è pronta e sarà presto disponibile per i cittadini. È stata testata in cinque Stati membri, tra cui l'Italia, e si prepara a entrare in uso. La commissione europea ha annunciato che il software è completato e si sta organizzando per il suo lancio ufficiale, senza indicare una data precisa. La novità riguarda la possibilità di confermare l’età degli utenti sui social network in modo digitale.

"La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. "Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme", ha aggiunto precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea "dipendenza" e non è un ambiente che "fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Von der Leyen, 'pronta l'app per verifica dell'età sui social' Notizie correlate Leggi anche: Digital Sánchez act: la stretta della Spagna contro i social e l'inazione di von der Leyen Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo“A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Von der Leyen pronta a chiedere chiarimenti all’Ungheria su presunte fughe di notizie verso la Russia; Bruxelles pronta a sbloccare 17 miliardi. Von der Leyen: L’Unione è più forte; Ungheria: von der Leyen pronta a sbloccare fondi Ue con Peter Magyar; Patto di Stabilità, von der Leyen: Non ci sono le condizioni per la sospensione. Von der Leyen, 'pronta l'app per verifica dell'età sui social'(ANSA) - BRUXELLES, 15 APR - La nostra app europea testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa ... tuttosport.com Ungheria: von der Leyen pronta a sbloccare fondi Ue con Peter MagyarVon der Leyen si impegna a lavorare per riattivare i flussi finanziari verso l'Ungheria collaborando con il governo di Peter Magyar, lodando il suo orientamento pro-europeo e il supporto al prestito p ... adnkronos.com Franz von Stuck, Narciso, 1926. Olio su tela, 65 x 60 cm. Collezione privata. - facebook.com facebook Dedicato a Ursula von der Leyen, il mio faro politico, professionale e umano soprattutto x.com