Mercosur von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo

La presidente della Commissione europea ha annunciato che, a partire dalla prima ratifica di un Paese del Mercosur, l’accordo sarà applicato provvisoriamente. La decisione segue l’autorizzazione arrivata a gennaio dal Consiglio europeo, che permette alla Commissione di iniziare l’applicazione immediata. Nessuna data precisa è stata comunicata per la piena entrata in vigore dell’accordo.

“A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur. Ho già detto: quando loro saranno pronti, saremo pronti anche noi. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria“. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. “Uruguay e Argentina sono stati i primi paesi a ratificare l’accordo UE-Mercosur. Si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno a breve. 🔗 Leggi su Lapresse.it

