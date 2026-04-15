Il volley femminile italiano sta vivendo un periodo di grande successo a livello internazionale, mantenendo il primato mondiale. Tuttavia, il sistema sportivo nazionale presenta ancora alcune lacune strutturali che ne complicano la crescita e lo sviluppo. Nonostante questa situazione, le squadre italiane continuano a ottenere risultati di rilievo, confermando la posizione di leadership nel panorama globale della pallavolo femminile.

L’eccellenza della pallavolo femminile italiana attraversa un momento di massimo splendore, nonostante le barriere strutturali del sistema sportivo nazionale. Rachele Sangiuliano, ex campionessa mondiale e oggi voce autorevole nel racconto tecnico del volley, ha analizzato l’evoluzione del settore durante un intervento su OA, tracciando un filo diretto tra il successo globale delle atlete e le lacune organizzative del Paese. Dall’outsider al dominio europeo: la parabola del volley italiano. Il percorso che ha portato l’Italia ai vertici mondiali non è stato lineare, ma è iniziato con una svolta decisiva nel 2002. In quell’anno, la Nazionale ottenne il titolo mondiale partendo da una posizione di outsider, un risultato che ha innescato una crescita costante dell’interesse mediatico e del seguito del pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley femminile: il primato mondiale tra gloria e lacune strutturali

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