Volley A1 femminile Il Bisonte Chiavegatti ai saluti

Il campionato di volley femminile di serie A1 si è concluso con il Bisonte che ha terminato al nono posto, a un solo punto dalla posizione successiva. La squadra ha annunciato ufficialmente l’addio alla giocatrice Chiavegatti, segnando una svolta nella rosa per la prossima stagione. La fine del torneo si è verificata con questa decisione, mentre la squadra si prepara a nuove sfide.

Scritta la parola fine sul campionato 2025-206 chiuso con un brillante nono posto, ad un solo punto dalla zona playoff per la quale è rimasto in corsa fino all’ultimo, Il Bisonte Firenze si proietta già nella stagione prossima nella quale giocherà in A1 per il tredicesimo anno consecutivo: una striscia non da poco per la società del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo che ha tagliato di recente il traguardo dei suoi primi 50 anni di vita. Prima ancora delle conferme e dei nuovi arrivi è intanto il momento dei saluti. Il primo dei quali è per l’allenatore Federico Chiavegatti, 32 anni il 6 maggio, cui la società rivolge "i più sentiti ringraziamenti e i migliori auguri per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e sportive".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley A1 femminile. Il Bisonte, Chiavegatti ai saluti LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-19, la Numia Vero Volley vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Fast vincente di Mancini 7-7 Muroooo Pietriniiii!! La schiacciatrice di Milano chiude la strada a... Leggi anche: LIVE Vallefoglia-Milano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il terzo set, Vero Volley si avvicina alla semifinale