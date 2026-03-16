Nuova Volkswagen ID3 Neo 2026 | cambia tutto?

La Volkswagen annuncia l’arrivo della nuova ID.3 Neo 2026, una versione che promette aggiornamenti sostanziali rispetto al modello attuale. La Casa automobilistica presenta questa vettura come un passo avanti rispetto alla precedente generazione. La versione aggiornata dovrebbe offrire modifiche significative sia nel design che nelle caratteristiche tecniche. La presentazione ufficiale è prevista entro l’anno in corso.

La Volkswagen ID.3 Neo dovrebbe essere una versione profondamente aggiornata della attuale Volkswagen ID.3, con modifiche importanti a design, software e funzioni. Ecco cosa si sa (finora). Quando arriva. Presentazione: prevista intorno ad aprile 2026.. Commercializzazione: probabile tra fine 2026 e inizio 2027 nelle concessionarie europee (dopo il restyling profondo della ID.3).. Volkswagen vuole mantenerla in gamma ancora qualche anno prima dell’arrivo della futura ID. Golf elettrica a fine decennio. Come sarà la ID.3 Neo. Sarà più di un semplice restyling. Le anticipazioni parlano di: Design frontale ridisegnato, più vicino ai nuovi modelli ID. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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