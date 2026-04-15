Vola dal balcone durante una trasferta sportiva grave una 16enne

Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere caduta dal balcone dell’alloggio in cui si trovava, nel centro di Brolo. La giovane, originaria di Catania, si trovava in zona durante una trasferta sportiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la ragazza in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sono ore di apprensione per una ragazza di 16 anni, originaria di Catania, rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere precipitata dal balcone dell’alloggio in cui soggiornava nel centro di Brolo.La giovane, classe 2009, si trovava nella cittadina tirrenica per una trasferta sportiva.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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