Durante una festa a Forlì, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alle spalle con più fendenti nella notte tra sabato e domenica. L'aggressione è avvenuta in presenza di altri partecipanti, secondo quanto riferiscono testimoni. La vittima è stata colpita dal proprio fratello, che ha utilizzato un'arma da taglio. La situazione è stata prontamente segnalata alle forze dell'ordine.

Forlì, 2 marzo 2026 – Un 16enne è stato colpito alla schiena con più di una coltellata nella notte tra sabato e domenica. La lama era impugnata dal fratello, 20enne. Il dramma è stato il culmine di una lite che ha avuto come epicentro via Arfelli, una strada corta e stretta che collega via Gorizia e il tratto a senso unico di via Ravegnana, nel quartiere Foro Boario. I due giovanissimi – di nazionalità senegalese – sono stati protagonisti di una lite nel cuore della notte, nel contesto di una festa familiare, alla presenza dunque di altri parenti e conoscenti, all’interno dell’abitazione di uno di questi. Erano circa le 2, dunque nelle prime ore di domenica, quando i fendenti hanno raggiunto il 16enne alla schiena, fortunatamente senza ledere organi vitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato dal fratello, fendenti durante una festa: 16enne colpito alle spalle

