Si è appena concluso a Palazzo Chigi il vertice tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino. Durante l’incontro, si è ribadito il supporto dell’Italia all’Ucraina, sia dal punto di vista politico che militare. La visita si è svolta in un clima di continuità rispetto alle posizioni precedenti del governo italiano. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

Si è concluso poco fa a Palazzo Chigi il bilaterale tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, un incontro che conferma la linea di continuità dell’Italia nel sostegno all’Ucraina, sia sul piano politico che su quello militare. Al centro del confronto, l’andamento del conflitto, le prospettive negoziali e il rafforzamento della cooperazione, in particolare sul fronte della difesa aerea, considerata da Kiev una priorità assoluta. Nel corso delle dichiarazioni congiunte, la presidente del Consiglio ha ribadito come la posizione italiana non abbia subito cambiamenti nel corso degli ultimi anni. “Siamo sempre stati al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni”, ha affermato Meloni, sottolineando che il sostegno all’Ucraina rappresenta non solo un dovere morale, ma anche una necessità strategica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voglio questo!”, Zelensky alla corte di Giorgia: serve a tutti

Notizie correlate

Leggi anche: Zelensky: “Voglio una data specifica per adesione alla UE”

Leggi anche: “Non sono incinta, sono malata e ho la pancia da endometriosi. Ma io non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata e curata”: lo sfogo di Giorgia Soleri

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Zelensky a Berlino: firmati accordi per difesa tra Germania e Ucraina; Putin dichiara il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Zelensky: Lo rispetteremo; Guerra in Ucraina oggi, 11 aprile: nuovi attacchi e attesa per la tregua; Ucraina, da Zelensky ok alla tregua per la Pasqua ortodossa e se Mosca vuole può continuare - Radio Studio90 Italia.

Voglio questo!, Zelensky alla corte di Giorgia: serve a tuttiSi è concluso poco fa a Palazzo Chigi il bilaterale tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, un incontro che conferma la linea di continuità dell’Italia nel ... thesocialpost.it

Mattarella e Meloni ricevono Zelensky: Il sostegno a Kiev continua, in gioco la sicurezza UeLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it

LIVE SHOW | FESTIVAL EDITION 2026 MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2026 Festival il Mito, Live Arena, Via Esa, Via Chimento, 92100 Agrigento AG Voglio Tornare Negli Anni 90 ® - Il Festival • Festival il Mito, Agrigento AG BIGLIETTI DISPONIBILI QUI facebook

Renato a Lucia: “Non voglio più avere a che fare con te” #GFVIP x.com