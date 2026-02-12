Volodymyr Zelensky ha chiesto che, in un eventuale accordo di pace, venga stabilita una data precisa per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Il presidente ha sottolineato l’urgenza di avere un orizzonte chiaro e concreto, evitando promesse generiche. Zelensky ha anche insistito che questa richiesta deve essere parte integrante dei negoziati, per dare una prospettiva stabile al suo Paese. La proposta arriva in un momento di tensioni e di incontri diplomatici che cercano di trovare una soluzione alla crisi.

"Voglio una data specifica. Se nell'accordo, sottoscritto da Usa, Russia, Ucraina e Europa, non ci sarà una data, la Russia farà di tutto per bloccare il processo. E non con le proprie mani, ma con quelle di vari rappresentanti europei", ha spiegato. L'adesione all'UE, secondo Zelenksy, è una garanzia di sicurezza per l'Ucraina: "Sono dettagli specifici con una data specifica".

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Voglio una data specifica per adesione alla UE”

Il presidente ucraino Zelensky si reca a Berlino per incontrare negoziatori statunitensi e leader europei, in un vertice volto a favorire le trattative di pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la volontà di ottenere l'adesione all'Unione europea entro il 2027.

