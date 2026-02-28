Tre studenti sono stati denunciati dopo aver provocato un alterco su un autobus a Copparo, in provincia di Ferrara. I passeggeri sono stati disturbati dal loro comportamento, che ha portato a una rissa all’interno del veicolo. L’autista ha dovuto interrompere la corsa e chiamare le forze dell’ordine per gestire la situazione. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità.

Copparo (Ferrara), 28 febbraio 2026 – Hanno scatenato una rissa su un bus che ha costretto l’autista a fermare la corsa e a chiamare i carabinieri. L’intervento dei militari ha permesso di riportare la situazione alla normalità. E ora sono fioccate le denunce per tre studenti (uno di 18 anni e due minorenni di 16 e 17 anni) che hanno creato caos e scompiglio il 6 febbraio scorso a Copparo (Ferrara),, a bordo di un autobus di linea. I giovanissimi sono accusati di aver provocato una rissa e di interruzione di pubblico servizio. Che cosa è successo sul bus. I tre studenti, durante il tragitto di ritorno da scuola verso casa, hanno iniziato a disturbare i passeggeri fumando sul bus, danneggiando i sedili, bestemmiando e ascoltando musica ad alto volume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disturbano i passeggeri, poi scatenano una rissa sul bus: 3 studenti denunciati

Rissa sul bus, poi calci e pugni ai poliziotti e testate alla volanteNella tarda serata di domenica, la polizia ha arrestato un 27enne originario del Marocco per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Chiedono la sigaretta elettronica a uno studente, poi lo aggrediscono e derubano sul bus: denunciati due minorenniUn normale tragitto in autobus verso la scuola si è trasformato in un episodio di violenza e prepotenza per uno studente di 17 anni che, dopo essere...