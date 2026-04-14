Rissa vicino a scuola a Voghera nel Pavese | due feriti quattro denunce e tre minori nei guai

Nella zona di un istituto professionale a Voghera, nel Pavese, si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni giovani. Durante l’alterco, due di loro sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dalle ambulanze. La polizia ha denunciato quattro ragazzi, mentre altri tre minori sono stati coinvolti nel caso. La scena si è svolta in un'area vicina alla scuola, con interventi immediati delle forze dell’ordine.