Rissa vicino a scuola a Voghera nel Pavese | due feriti quattro denunce e tre minori nei guai
Nella zona di un istituto professionale a Voghera, nel Pavese, si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni giovani. Durante l’alterco, due di loro sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dalle ambulanze. La polizia ha denunciato quattro ragazzi, mentre altri tre minori sono stati coinvolti nel caso. La scena si è svolta in un'area vicina alla scuola, con interventi immediati delle forze dell’ordine.
Quattro ragazzi sono stati denunciati e due sono rimasti feriti a seguito di una rissa scoppiata nei pressi di un istituto professionale a Voghera (Pavia). Sul posto carabinieri e 118.🔗 Leggi su Fanpage.it
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