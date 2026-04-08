Bobbio | 4,9 milioni per il nuovo polo scolastico scatta il PNRR

Il Comune di Bobbio ha ottenuto 4,9 milioni di euro attraverso il PNRR per completare i lavori del nuovo polo scolastico dell’Alta Val Trebbia. La somma è destinata a finanziare le fasi finali del progetto, che riguarda la costruzione e l’ampliamento delle strutture scolastiche in zona. Questa assegnazione fa parte di un intervento più ampio di investimenti pubblici destinati al settore dell’istruzione.

Il Comune di Bobbio riceverà 4,9 milioni di euro per ultimare l’investimento destinato al Polo scolastico dell’Alta Val Trebbia. I fondi, inseriti in un emendamento al decreto Pnrr, permetteranno la realizzazione della struttura nell’area dell’ex seminario. L’iniziativa legislativa porta la firma di Fabio Pietrella, primo firmatario del provvedimento approvato dalla commissione Bilancio della Camera. La misura si inserisce in un quadro di interventi puntuali che hanno l’approvazione di risorse simili per altre zone, come nel caso di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore a Vibo Valentia, proposta da Forza Italia. La metodologia di assegnazione di questi fondi ha scatenato un acceso dibattito parlamentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bobbio: 4,9 milioni per il nuovo polo scolastico, scatta il PNRR Fondi PNRR e medicina di prossimità: operativo il nuovo polo socio-sanitario da 4 milioni di euro a PonsaccoPONSACCO – Il riassetto dell’assistenza sanitaria territoriale pisana compie un passaggio strategico con l’inaugurazione formale della nuova Casa di... Inaugurato il nuovo Polo Scolastico di Patrica: un investimento nel futuroIl sindaco Lucio Fiordalisio: “Un percorso lungo e complesso, ma oggi la scuola è già viva e al servizio della comunità” È stato inaugurato oggi il...