Rete smantellata | arrestati 3 con documenti falsi in Veneto

Tre persone sono state arrestate in Veneto nell’ambito di un’indagine sulla rete smantellata. Due cittadini del Guatemala sono stati fermati a Mestre, uno in un’abitazione e l’altro in via Miranese, mentre un terzo uomo era già stato arrestato la settimana scorsa a San Donà dopo aver sottratto denaro a una donna presso un bancomat. Tutti e tre sono accusati di aver utilizzato documenti falsi.

Due cittadini del Guatemala sono stati arrestati a Mestre in un’abitazione e in via Miranese, mentre un terzo uomo era già stato fermato la settimana scorsa a San Donà dopo aver sottratto contanti a una signora presso un bancomat. L’operazione congiunta tra i comandi di polizia locale di Venezia e San Donà ha smantellato una rete che operava con documenti falsi su più comuni della provincia. La coordinazione tra le forze dell’ordine ha permesso di colpire una struttura criminale che utilizzava false attestazioni d’identità per commettere reati nel territorio veneto. La sequenza degli eventi è iniziata nella città del Veneto orientale, dove un ladro aveva approfittato della distrazione di una donna durante un prelievo al bancomat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

