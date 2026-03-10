Visite oculistiche e occhiali gratis | l' iniziativa nel quartiere napoletano

A Napoli, nel quartiere di Secondigliano, si svolge una nuova edizione delle Giornate della Vista organizzate dalla fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Durante l'evento, vengono effettuate visite oculistiche gratuite e distribuiti occhiali a chi ne ha bisogno. L'iniziativa coinvolge professionisti del settore e mira a offrire assistenza visiva alla comunità locale.

A Napoli, il quartiere di Secondigliano ospita la nuova edizione delle Giornate della Vista promosse dalla fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Fino al 27 marzo, nel Ministero Cristiano Secondigliano di via Privata Detta Scippa, sono previste visite oculistiche e la fornitura gratuita di occhiali alle persone in condizioni di maggiore fragilità. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Camera dei deputati, del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Napoli. La tappa si svolge in collaborazione con la struttura del commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità della presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

