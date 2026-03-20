Oggi a Roma, un'iniziativa dedicata agli studenti fragili prevede visite oculistiche gratuite e distribuzione di occhiali senza costi. L'evento coinvolge professionisti del settore sanitario che si occupano di offrire assistenza e supporto visivo ai ragazzi in difficoltà. La giornata si svolge presso una struttura pubblica e mira a garantire servizi gratuiti a chi ne ha bisogno.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - "La giornata di oggi è molto importante per il mondo universitario perché", con l'accordo con "la Fondazione, garantiamo a tutte le università italiane, partendo da Tor Vergata, visite gratuite ed occhiali gratuiti per le categorie più fragili di studentesse e studenti". Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, a Roma all'evento in cui è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, all'interno del progetto 'Campus visivo' che offre visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell'ateneo di Tor Vergata che si trovano in condizioni di difficoltà economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bernini: "A studenti fragili visite oculistiche e occhiali gratuiti"

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