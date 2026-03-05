Brescia | visita guidata al cimitero monumentale

A Brescia, si terrà una visita guidata al cimitero monumentale, un luogo noto per la sua architettura e le sculture che decorano le tombe. L’evento è aperto a chi desidera conoscere da vicino questa parte della città, ricca di dettagli artistici e storici. L’appuntamento offre l’opportunità di esplorare un sito di grande valore culturale e spirituale.

Scopri con noi uno dei luoghi più sorprendenti e intensi della città di Brescia, dove arte, memoria e spiritualità si fondono in un insieme di straordinaria bellezza. Il Cimitero Monumentale di Brescia, progettato nel 1814 dal celebre architetto Rodolfo Vantini, è considerato il primo cimitero monumentale della storia dell'arte italiana: un luogo dove il tempo sembra sospeso e dove ogni tomba, cappella o scultura racconta un frammento della grande storia bresciana.

Visita guidata al cimitero monumentale di Bari – una passeggiata tra fede e memoriaUn viaggio tra arte, fede e memoria in uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti di Bari.

