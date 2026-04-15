Viserbella il Natale diventa aiuto | 2.500 euro per la disabilità

A Viserbella, durante le festività natalizie, un gruppo di giovani ha organizzato un evento che ha raccolto 2.500 euro. La somma è stata donata alla cooperativa Gli Amici di Gigi, impegnata nel supporto alle persone con disabilità. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, evidenziando l’impegno dei partecipanti nel contribuire a iniziative di solidarietà.

I giovani del gruppo E’Tendoun hanno consegnato un assegno da 2.500 euro alla cooperativa Gli Amici di Gigi, frutto del successo dell’evento natalizio organizzato a Viserbella. La somma, raccolta grazie alla partecipazione della cittadinanza durante le serate festive, rappresenta il risultato di una sinergia tra la Cooperativa Pixel, la Pro loco di Viserbella e il pubblico locale. Il gesto si è concretizzato attraverso la donazione del ricavato generato dalle attività di intrattenimento, che hanno incluso momenti di tombole e la gestione di stand gastronomici. Questo trasferimento di risorse avviene in un contesto di forte coesione sociale, dove il divertimento collettivo si trasforma direttamente in supporto economico vive situazioni di fragilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viserbella, il Natale diventa aiuto: 2.500 euro per la disabilità Bonus sport Roma, 500 euro per giovani e persone con disabilitàIl Comune di Roma ha rifinanziato per il quarto anno consecutivo il programma “Bonus sport”, stanziando 1,5 milioni di euro per sostenere l’accesso... Bonus sport Roma, 500 euro per giovani e persone con disabilità: i requisiti IseeRoma accelera sul diritto allo sport: per il quarto anno consecutivo il Campidoglio rifinanzia il programma dei voucher sportivi.