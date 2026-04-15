Visarno Cosplay & Co | il mondo nerd e della creatività approda all’Ippodromo di Firenze

L’Ippodromo del Visarno a Firenze si prepara ad accogliere l’edizione 2024 di Visarno Cosplay & Co, che si svolgerà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile. L’evento riunisce appassionati di cosplay, cultura nerd e creatività, offrendo un’occasione per mostrare costumi, partecipare a workshop e condividere la passione per il mondo del fumetto, dei videogiochi e delle serie televisive. La manifestazione si svolge nell’area dell’ippodromo, coinvolgendo numerosi partecipanti e visitatori.

L’Ippodromo del Visarno a Firenze si prepara a ospitare. nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, la nuova edizione di Visarno Cosplay & Co. L’evento apre i cancelli sabato dalle 11:00 alle 21:00, mentre la domenica l’accoglienza inizia alle 10:00 per concludersi alle 20:00, offrendo un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Visarno Cosplay & Co. torna a FirenzeIl mondo del cosplay, dei fumetti e della cultura pop torna protagonista con la terza edizione di Visarno Cosplay & Co. Firenze Motori: auto e moto leggendarie all’Ippodromo del Visarno di FirenzeUna giornata dedicata alla passione per i motori, tra storia, design e cultura vintage: domenica 12 aprile l’Ippodromo del Visarno di Firenze ospita... Firenze, al via Visarno Cosplay: il festival che celebra il mondo del fumetto e del giocoFirenze, 15 settembre 2025 – Conto alla rovescia per Visarno Cosplay & Co, il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre ... lanazione.it Firenze, al via Visarno Cosplay: il festival che celebra il fumetto e il giocoIl 20 e 21 settembre all'Ippodromo del Visarno, tra gli ospiti Fabrizio Mazzotta, doppiatore di Krusty e altri personaggi iconici Firenze, 19 settembre 2025 - Conto alla rovescia per Visarno Cosplay & ... lanazione.it