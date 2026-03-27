Visarno Cosplay & Co torna a Firenze

A Firenze si svolge la terza edizione di Visarno Cosplay & Co., un evento dedicato al mondo del cosplay, dei fumetti e della cultura pop. La manifestazione riunisce appassionati e professionisti che partecipano a competizioni, esposizioni e attività legate a questi generi. L'evento si tiene nel quartiere Visarno e si svolge durante il fine settimana, attirando un pubblico vario e numeroso.

Il mondo del cosplay, dei fumetti e della cultura pop torna protagonista con la terza edizione di Visarno Cosplay & Co., in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 presso l’Ippodromo del Visarno, Cesare Meli di Firenze.Per due giorni il grande ippodromo si trasformerà in un punto d’incontro per appassionati di cosplay, anime, manga, videogiochi, gdr e intrattenimento nerd. Il pubblico potrà incontrare cosplayer, partecipare a contest, tornei GDR, laboratori di mattoncini, visitare l’area market con stand tematici, l’artist alley e vivere tante altre esperienze.L’evento è per tutta la famiglia: il biglietto giornaliero costa solo 5 euro, mentre i bambini fino a 12 anni e i cosplayer entrano gratis. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Visarno Cosplay & Co. torna a Firenze Articoli correlati Torna “Cosplay on Ice”, l'evento che unisce la passione per il cosplay alla pattinata sul ghiaccioTorna uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti dedicati al mondo del cosplay: Cosplay on Ice, giunto alla sua 11^ edizione, in programma... Firenze, tutto pronto per l’Horror Festival all'ippodromo del VisarnoFirenze, 4 marzo 2026 - Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme.