Firenze Motori | auto e moto leggendarie all’Ippodromo del Visarno di Firenze

Domenica 12 aprile l’Ippodromo del Visarno a Firenze ospita Firenze Motori, un evento dedicato a auto e moto storiche. La manifestazione si svolge nel Parco delle Cascine e offre l’opportunità di ammirare veicoli d’epoca, tra storia, design e cultura vintage. L’evento trasforma lo spazio all’aperto in un grande museo temporaneo, attirando appassionati e curiosi interessati a veicoli leggendari.

Una giornata dedicata alla passione per i motori, tra storia, design e cultura vintage: domenica 12 aprile l’Ippodromo del Visarno di Firenze ospita Firenze Motori, evento che trasforma lo spazio del Parco delle Cascine in un grande museo dinamico a cielo aperto.Protagoniste della manifestazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, al via l’Horror Festival all’ippodromo del VisarnoFirenze, 28 marzo 2026 - Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme. Firenze, tutto pronto per l’Horror Festival all'ippodromo del VisarnoFirenze, 4 marzo 2026 - Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme. Temi più discussi: Blocco auto Euro 3: chi può circolare e dove?; Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'; Interruzione ai monopattini in sharing in città: scelta estrema del Comune; Eurocar, nuova realtà con 50 concessionarie e 5 mila auto in pronta consegna. Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizioneCresce l’attesa nel cuore della Toscana per uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di motori d’epoca: la 29ª Coppa Toscana, rievocazione storica ... laprimapagina.it Coppa Toscana 2026, tra Firenze e Mugello il ritorno delle auto storicheDal 16 al 19 aprile la XXIX edizione della manifestazione organizzata dal CAMET: circa 60 vetture d’epoca in un percorso tra arte, motori e territorio, con uno sguardo alla sostenibilità ... intoscana.it Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'. Dopo che il Comune ha interrotto convenzione a partire dal 31 marzo #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook Monopattini, Bit Mobility ritira flotta da Firenze, stop servizio 'sharing'. Dopo che il Comune ha interrotto convenzione a partire dal 31 marzo #ANSAmotori #ANSA x.com