Condannato in primo grado cantante latinoamericano assolto in appello dall' accusa di violenza sessuale su una minorenne

Un cantante latinoamericano, condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale su una minorenne, è stato assolto in appello. La ragazza aveva 16 anni all’epoca dei fatti. La decisione cambia completamente il volto del caso, che aveva attirato molta attenzione nei mesi scorsi.

In primo grado condannato a sei anni, un trentenne è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che all'epoca ne aveva 16. I fatti sono successi nell'estate del 2023 al Porto Antico. L'imputato, difeso dall'avvocato Carlo Delle Piane, è un cantante dominicano di.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

