Violenza in vasca | derby di pallanuoto finisce con ferite gravi

Lo scorso 29 marzo, durante un incontro di serie C tra le squadre di pallanuoto di Team Marche e Jesina, la partita si è conclusa con un episodio di violenza che ha causato ferite gravi ai partecipanti. L'evento si è svolto nella piscina Palablù di Moie di Maiolati Spontini, dove un diverbio tra i giocatori è degenerato in un'aggressione fisica. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle condizioni di sicurezza durante gli incontri sportivi.

Un derby di pallanuota di serie C tra Team Marche e Jesina è degenerato in una violenta aggressione fisica avvenuta lo scorso 29 marzo presso la piscina Palablù di Moie di Maiolati Spontini. Un atleta di 25 anni, in forza alla squadra ospite proveniente da Perugia, è finito davanti al giudice Alberto Pallucchini con l’accusa di lesioni personali aggravate, dopo aver colpito un avversario jesino di 24 anni con un pugno e un calcio durante il match. Dinamica del conflitto e gravi conseguenze mediche. I fatti narrati nella ricostruzione dell’udienza preliminare descrivono una sequenza di violenza che ha colpito il giovane atleta della Team Marche in due momenti distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza in vasca: derby di pallanuoto finisce con ferite gravi Notizie correlate Leggi anche: Derby di pallanuoto finisce in tribunale: pugno e calcio in acqua, 60 giorni di prognosi a un atleta Cade da impalcatura nel cantiere: lo trovano con gravi ferite 40 minuti dopo, trasferito con PegasoCapoliveri (Livorno), 25 febbraio 2026 – Ancora una brutta caduta all'Isola d'Elba nel corso di una ristrutturazione.