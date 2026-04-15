Derby di pallanuoto finisce in tribunale | pugno e calcio in acqua 60 giorni di prognosi a un atleta

Durante un incontro di pallanuoto, due atleti sono rimasti coinvolti in un episodio violento. Un pugno è stato sferrato a un giocatore durante una pausa, mentre negli ultimi secondi della partita uno di loro ha colpito un avversario alla bocca con un calcio. L’evento ha portato all’apertura di un procedimento legale, con un atleta che ha riportato una prognosi di 60 giorni a causa delle ferite subito.

JESI – Un pugno al volto durante una pausa di gioco. Poi, negli ultimi secondi del match, un calcio all’indietro che lo centra alla bocca. È l’accusa che pende su un atleta perugino di 25 anni, finito in udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini per lesioni personali aggravate.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Esce di strada e finisce in un fosso d’acqua: morto a Castellucchio motociclista di 60 anniCastellucchio (Mantova) – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, a Castellucchio, in... Leggi anche: Prende un pugno durante un soccorso: costola fratturata e un mese di prognosi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maiolati Spontini, colpi proibiti in acqua nel derby di pallanuoto: naso rotto e denti scheggiati, atleta finisce sott’accusa; Juniores B – gli Junior dell’Antares Pallanuoto Latina continuano la striscia di risultati positivi vincendo il derby; Brescia, derby maledetti: Iori regala la vittoria al Lumezzane, 1-0; Pallanuoto – La Lazio doppia l’Onda Forte nel derby del Foro Italico. Maiolati Spontini, colpi proibiti in acqua nel derby di pallanuoto: naso rotto e denti scheggiati, atleta finisce sott’accusaMAIOLATI SPONTINI - Dalla vasca di gioco a un’aula di tribunale. È finito davanti al gup Alberto Pallucchini l’episodio di violenza scatenatosi il 29 marzo del 2025 alla ... corriereadriatico.it Pallanuoto, derby serale a Napoli: Posillipo contro CanottieriNon sarà mai una partita come le altre, Canottieri-Posillipo. Anche oggi che le ambizioni non sono quelle degli anni Novanta, la rivalità resta forte e anche la voglia, nei saloni dei circoli, di ... napoli.repubblica.it Rebus derby Roma-Lazio! Il derby di ritorno, in programma nel weekend del 17 maggio, potrebbe subire un cambiamento di calendario a causa della sovrapposizione con la fase finale degli Internazionali d’Italia. La partita, inizialmente fissata per le 12:3 - facebook.com facebook "È anche la tua mamma" I tranquilli Derby di Avellaneda in casa Milito Guarda Giorgia's Secret con Diego Milito, disponibile ORA su #DAZN x.com