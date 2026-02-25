Capoliveri (Livorno), 25 febbraio 2026 – Ancora una brutta caduta all'Isola d'Elba nel corso di una ristrutturazione. Un capoliverese di 67 anni è precipitato da un'impalcatura posta in un'abitazione all'interno della sua proprietà. È accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio in località Tignitoio, una zona residenziale nel comune di Capoliveri. L'allarme è scattato circa 40 minuti dopo la caduta, quando un amico ha rinvenuto l'uomo a terra in stato confusionale, con gravi ferite alla testa e alla spalla e immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Porto Azzurro e l'automedica che, viste le condizioni critiche, ha proceduto all'intubazione del paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade da impalcatura nel cantiere: lo trovano con gravi ferite 40 minuti dopo, trasferito con Pegaso

