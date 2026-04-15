Violenza economica | la proposta per colpire il controllo finanziario

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere ha approvato all’unanimità una relazione sulla violenza economica di genere durante la seduta di oggi. La relazione affronta il tema del controllo finanziario esercitato come forma di violenza. La proposta mira a introdurre misure specifiche per contrastare questa forma di violenza e proteggere le vittime. La decisione è stata presa senza voti contrari.

La Commissione parlamentare d’inchiesta dedicata al fenomeno del femminicidio e a ogni altra manifestazione di violenza di genere ha approvato all’unanimità, durante la seduta plenaria odierna, la Relazione riguardante la Violenza Economica di genere. Il documento, frutto di un percorso investigativo che ha coinvolto 93 audizioni, è stato elaborato dalle relatrici Martina Semenzato, Elena Leonardi e Cecilia D’Elia, con il supporto tecnico di esperti come l’avvocato Martina Parisse, il magistrato Valerio de e la statistica Linda Laura Sabbadini. L’analisi condotta dalla Commissione, istituita dalla legge del 9 febbraio 2023 n.12, mira a fornire al legislatore e agli operatori del settore una base conoscitiva solida per affrontare le dinamiche di coercizione che colpiscono le donne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza economica: la proposta per colpire il controllo finanziario Notizie correlate Violenza economica di genere, la Commissione femminicidio: “Contro il controllo coercitivo, lezioni di portafoglio. Il piano per rendere strutturale l’educazione finanziaria nelle scuole”Riconoscere la violenza economica come fattispecie autonoma all'interno del codice penale, rafforzare l'educazione finanziaria nelle scuole e... Calabria: dall’emergenza cinghiali a opportunità economica, la proposta di Giannetta"Trasformare una criticità strutturale in un’occasione di crescita economica e di maggiore sicurezza per i cittadini”. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Violenza economica di genere: questa sconosciuta; Fine anno scolastico: non perdere l'occasione di portare in classe Startup Your Life, il programma gratuito di UniCredit su educazione finanziaria e violenza economica. Violenza economica, ecco perché è la forma più subdola: la relazione della commissione sui femminicidiLa commissione propone di inserire all’art. 572 codice penale (maltrattamenti in famiglia) il concetto di «violenza economica» quale modalità di integrazione del reato ... 27esimaora.corriere.it Pomellato racconta la violenza economica rivelando quanto il prezzo della libertà delle donne sia ancora troppo altoPomellato racconta la violenza economica rivelando quanto il prezzo della libertà delle donne sia ancora troppo alto, in occasione della Giornata Internazionale della Donna Esiste una violenza ... vogue.it Approvata all’unanimità la relazione sulla violenza economica in commissione femminicidi. È un passo importante per dare una definizione chiara, anche a livello normativo, di una forma della violenza maschile contro le donne per troppo tempo non riconosci x.com Esiste una forma di violenza che spesso non si vede. Ma che incide profondamente sulla libertà e sulle possibilità di scelta. È LA VIOLENZA ECONOMICA Si manifesta quando viene limitata l’autonomia finanziaria, quando si controllano le risorse, quando si - facebook.com facebook