Calabria | dall’emergenza cinghiali a opportunità economica la proposta di Giannetta

La Calabria prova a cambiare marcia sulla questione dei cinghiali. Dopo anni di problemi, si cerca di trasformare questa emergenza in un’opportunità per l’economia locale e per la sicurezza dei cittadini. La proposta di Giannetta punta a trovare soluzioni pratiche, che possano alleviare i danni alle colture e ridurre i rischi per chi vive in queste zone. Non si tratta più di un semplice allarme, ma di un’occasione per ridisegnare il rapporto tra ambiente e sviluppo.

Il centrodestra in Calabria risponde alle critiche del centrosinistra, evidenziando le responsabilità passate e le difficoltà attuali della regione.

Mercoledì il deputato Giannetta presenterà in commissione una proposta di legge sulla caccia.

