Violenza a 16 anni | rissa e sangue in centro passanti impietriti

Nel cuore della città, un alterco tra giovani è degenerato in una violenta colluttazione che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. La scena ha visto spintoni e urla, con alcuni coinvolti che sono rimasti feriti e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La rissa, avvenuta in pieno giorno, ha lasciato molti cittadini stupiti e impietriti di fronte alla violenza mostrata davanti agli occhi di tutti.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Spintoni, urla: una rissa in pieno centro e davanti a passanti impietriti da tanta violenza. Esplosa all’improvviso, all’ora dell’aperitivo. Un’azione in due tempi: nasce in piazza Guido Monaco e prosegue nella parte bassa di via Madonna del Prato. Protagonisti tre minorenni e un uomo di mezza età, di origini straniere. Uno dei ragazzi si ferisce a una mano, forse con un taglierino o una forbice che, secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, verrà ritrovato nel cestino dei rifiuti dalle forze dell’ordine. Anche l’uomo avrebbe riportato una ferita da taglio alla mano, ma si tratta di un’incisione superficiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza a 16 anni: rissa e sangue in centro, passanti impietriti Leggi anche: Violenza in centro: lunga scia di sangue in strada dopo una rissa Follia in centro a Saronno: rissa con accoltellamento e passanti travoltiUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...