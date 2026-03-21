Una violenta rissa con accoltellamento si è verificata nel centro di Saronno venerdì sera, coinvolgendo diverse persone e causando il travolgimento di alcuni passanti. La scena si è svolta in strada, con persone che sono state ferite e il caos che ha attirato l’attenzione di tutti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e raccogliere testimonianze.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Follia in centro a Saronno: rissa con accoltellamento e passanti travolti

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