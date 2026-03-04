Violenza in centro | lunga scia di sangue in strada dopo una rissa

Nelle ultime ore nel centro di Napoli si è verificata una rissa violenta che ha lasciato una lunga scia di sangue in strada. La notizia è stata diffusa tramite un post sui social, dove un deputato ha condiviso la segnalazione di un utente. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulle eventuali conseguenze dell'incidente. La situazione ha attirato l'attenzione della città.

Una violenta rissa è stata registrata nelle scorse ore nel cuore di Napoli. A darne notizia, con un post social, è il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha racconto la segnalazione di un utente. “Stanotte ennesima rissa a Porta Capuana finita nel sangue”, si legge nella segnalazione accompagnata da diverse immagini. Al momento non è chiara la dinamica della vicenda e quante persone sono state coinvolte nella rissa. Le immagini, però, mostrano evidenti macchie di sangue sul marciapiedi. “Per Napoli oramai bisogna camminare solo lungo le strade principali, sempre incrociando le dita, ma nelle traverse, vicoli e vicoletti è oramai terra di nessuno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La mappa delle strade pericolose a Genova: una lunga scia di sangue e nuovi mortiCosa dicono i dati sugli incidenti stradali degli ultimi anni, dove sono avvenuti i mortali e chi erano le vittime: dati e storie Abbiamo analizzato...

Strade pericolose, la mappa: una lunga scia di sangue e il 2026 inizia con due mortiIl 2026 sulle strade genovesi si è aperto con due tragedie, a gennaio sono già morte due persone, un bilancio preoccupante, dopo un 2025 in cui si è...

Aggiornamenti e notizie su Violenza in centro lunga scia di sangue....

Discussioni sull' argomento Paolo e l'appello ai giovani: mai più violenza; Tredici anni di Vittoria. Dai primi passi nel 2013 alla casa protetta nel nome di Tiziana; Senza consenso è stupro, anche a Catanzaro centri antiviolenza e associazioni in piazza contro il ddl Bongiorno · LaC News24; Non solo mimose. Ricco programma tra arte e impegno civile. Si parte già domani.

Violenza in centro: lunga scia di sangue in strada dopo una rissaStanotte ennesima rissa a Porta Capuana finita nel sangue, si legge nella segnalazione accompagnata da diverse immagini. Al momento non è chiara la dinamica della vicenda e quante persone sono state ... napolitoday.it

@lagazzettadelmezzogiorno Ancora un episodio di violenza nel cuore di Bari. Sabato sera, intorno alle 23, un 35enne originario di Foggia è stato aggredito in piazza Mercantile, uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina, dopo aver rifiutato di dare u facebook

A Chiaravalle 39 cortometraggi per Grifo Festival contro la violenza di genere. Al via celebrazioni per manifesto Maria Montessori "Donne tutte, sorgete!" #ANSA x.com