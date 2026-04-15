Un violento nubifragio ha colpito il centro Italia, in particolare la capitale, causando allagamenti e disagi in diverse zone. Il temporale ha portato pioggia intensa e raffiche di vento che hanno provocato danni a infrastrutture e proprietà private. Le autorità hanno attivato squadre di emergenza per intervenire nelle zone più colpite, mentre le strade sono state isolate a causa delle abbondanti precipitazioni.

Il cielo sopra la Capitale si è squarciato improvvisamente, scaricando in pochi istanti una furia meteorologica che ha paralizzato l’intera città. Quella che era iniziata come una perturbazione passeggera si è trasformata rapidamente in una vera e propria bomba d’acqua, capace di mettere in ginocchio il sistema viario romano in meno di sessanta minuti. Il fenomeno, di una violenza inaudita, non ha risparmiato alcun quartiere, colpendo con un’intensità tale da trasformare in pochi minuti le arterie principali in fiumi di fango e detriti. Grandine e asfalto sommerso: Roma sotto scacco. La situazione è precipitata quando la pioggia torrenziale, che a tratti si è trasformata in grandine, ha iniziato a martellare i tetti e le strade, riducendo drasticamente la visibilità e costringendo gli automobilisti a fermate d’emergenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violento nubifragio colpisce l’Italia: tutta la zona in ginocchio

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