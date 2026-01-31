Violento nubifragio San Leone | viale delle Dune come una piscina tombini in tilt al Villaggio Peruzzo

Un violento nubifragio si è abbattuto su Agrigento, trasformando viale delle Dune in una piscina e facendo saltare i tombini al Villaggio Peruzzo. Per tutta la notte, le strade sono state sommerse dall’acqua e i residenti hanno dovuto fare i conti con l’emergenza. Le piogge continuano a cadere, creando disagi e preoccupazioni tra chi vive in zona.

