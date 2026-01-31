Violento nubifragio San Leone | viale delle Dune come una piscina tombini in tilt al Villaggio Peruzzo
Un violento nubifragio si è abbattuto su Agrigento, trasformando viale delle Dune in una piscina e facendo saltare i tombini al Villaggio Peruzzo. Per tutta la notte, le strade sono state sommerse dall’acqua e i residenti hanno dovuto fare i conti con l’emergenza. Le piogge continuano a cadere, creando disagi e preoccupazioni tra chi vive in zona.
I violenti nubifragi che da circa 24 ore si abbattono su Agrigento hanno riproposto gli scenari di sempre. Le piogge intense hanno provocato allagamenti diffusi, in particolare nella zona di San Leone.Al viale delle Dune, all’altezza della quinta traversa, l’acqua ha sommerso anche i marciapiedi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su San Leone nubifragio
San Leone, crolla di nuovo la pista ciclabile: l’erosione minaccia anche il viale delle Dune
La rapina al Villaggio Peruzzo, intercettato e inseguito il malvivente: ha abbandonato l'auto ed è scappato a piedi
https://www.agrigentooggi.it/dalla-costa-ferita-di-san-leone-alloasi-di-eraclea-minoa-lallarme-di-claudio-lombardo/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.