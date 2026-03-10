Violento terremoto nella notte avvertito in tutta Italia tranne a Napoli

Nella notte, alle 00:04, i sismografi di tutta Italia hanno registrato un terremoto di notevole intensità nel Golfo di Napoli. L’evento si è fatto sentire in molte regioni, mentre Napoli stesso non ha avvertito alcun movimento sismico. I dati raccolti indicano chiaramente la provenienza e la forza del sisma, che si è verificato in un’area di interesse sismico.

Erano le 00:04 quando i sismografi di tutta Italia hanno registrato un evento sismico di proporzioni significative nel Golfo di Napoli. Una magnitudo locale (ML) di 5.9, un valore che solitamente evoca immagini di distruzione, ha fatto tremare la penisola dal Friuli alla Sicilia. Eppure, nel capoluogo campano, proprio sopra quel punto indicato sulle mappe, il silenzio è stato quasi assoluto. L’evento ha sollevato un’ondata di stupore e perplessità, ma la risposta risiede in un numero: 414 chilometri. È questa la profondità ipocentrale che ha trasformato un potenziale disastro in un rompicapo geologico per la popolazione. Un terremoto così profondo segue regole di propagazione diverse dai classici sismi superficiali a cui siamo abituati. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Articoli correlati

Forte scossa ai Campi Flegrei: terremoto avvertito in tutta l’area flegrea e nella provinciaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3

TERREMOTO FORTE SCOSSA NEL CENTRO ITALIA: GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 3.8

Approfondimenti e contenuti su Violento terremoto

Temi più discussi: Terremoto nella notte nel Messinese, scossa da ML 2.8; Terremoto ai campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: paura tra la popolazione; La memoria profonda del Friuli, un documentario (a più voci) a 50 anni dal terremoto; Forte scossa di terremoto a Catania.

Violento terremoto nel Golfo di Napoli, scossa nella notte: magnitudo 5.9 al largo di CapriUna forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra lunedì e martedì nel Golfo di Napoli. I sismografi hanno rilevato un evento di magnitudo 5.9 alle ore 00:03, con epicentro localizzato ... cronachedellacampania.it

Paura nella notte in Italia: violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.5Una violenta scossa di terremoto si è verificata intorno alle ore 1.28 di questa notte: tantissime le segnalazioni. Paura nella notte in Campania per via di una violenta scossa di terremoto nel ... notizie.it

FORTE TERREMOTO TRA CATANIA E RAGALNA Un violento terremoto ha scosso il territorio etneo, con epicentro nell’area tra Catania e Ragalna. Il sisma, di magnitudo 4.5, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, generando momenti di forte pau - facebook.com facebook