I tre figli della famiglia nel bosco restano soli per la prima notte scatta l’ordinanza | la madre costretta a lasciare la casa Quando saranno trasferiti

Questa sera, poco dopo le 21, Catherine Louise Birmingham ha lasciato la casa famiglia in cui viveva dal 20 novembre insieme ai suoi tre figli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto. La famiglia si trovava nel bosco e i tre bambini sono rimasti soli per la prima notte, mentre è stata emanata un’ordinanza che obbliga la madre a lasciare la casa. I trasferimenti dei minori sono programmati in seguito.

Catherine Louise Birmingham ha abbandonato questa sera, poco dopo le 21, la casa famiglia in cui viveva dal 20 novembre insieme ai suoi tre figli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto. Da Vasto, la mamma della “famiglia nel bosco” è salita in auto con il marito, Nathan Trevallion. I due hanno lasciato la struttura senza dire una parola, visibilmente provati. L’ordinanza del tribunale. La donna è stata costretta ad andarsene dopo l’ordinanza emessa oggi dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha disposto lo spostamento dei bambini in un’altra struttura protetta, questa volta senza la presenza della madre. Dopo la coppia, hanno lasciato la casa famiglia anche i legali, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Alessandra De Febis e la psicologa Marina Aiello. 🔗 Leggi su Open.online

