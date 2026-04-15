Vinitaly trionfo dell’istituto Galilei di Canicattì | primo posto nazionale

All’interno della fiera Vinitaly, un istituto scolastico di Canicattì si è distinto per aver conquistato il primo posto a livello nazionale. La scuola ha presentato un progetto legato all’enologia che ha ottenuto riconoscimenti ufficiali, portando così la città siciliana sotto i riflettori dell’ambiente vinicolo italiano. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi istituti e professionisti del settore.

Dai banchi di scuola alla ribalta internazionale del Vinitaly con un risultato che porta Canicattì al centro dell’enologia nazionale. L’Istituto di istruzione secondaria superiore Galileo Galilei ha conquistato il primo posto assoluto alla decima edizione del concorso enologico nazionale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ritrovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze un esemplare dell’Almagesto annotato da Galileo GalileiPrezioso testo cinquecentesco svela i segreti sugli studi dello scopritore del sistema eliocentrico. Robotica e archeologia: trionfo dell'istituto Santa Chiara alla "First Lego League"La squadra Steam della scuola Marco Pacuvio di Brindisi conquista il primo posto nella finale regionale, innovando la fruizione dei beni archeologici...