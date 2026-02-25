Robotica e archeologia | trionfo dell' istituto Santa Chiara alla First Lego League

La squadra Steam della scuola Marco Pacuvio di Brindisi conquista il primo posto nella finale regionale, innovando la fruizione dei beni archeologici attraverso tecnologia e creatività BRINDISI - La robotica incontra l'archeologia e porta l'istituto comprensivo Santa Chiara di Brindisi sul gradino più alto del podio. La squadra Steam della scuola secondaria Marco Pacuvio ha conquistato il primo posto nella finale regionale della "First Lego League Challenge", la competizione internazionale che mette alla prova giovani talenti nel campo della robotica e della scienza. Il successo è frutto di mesi di intenso lavoro collaborativo tra studenti, docenti e famiglie. Il progetto vincente, realizzato in partnership con il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, propone soluzioni robotiche altamente competitive per migliorare la fruibilità dei beni archeologici cittadini. L'approccio innovativo combina storytelling digitale, realtà virtuale e aumentata, e applicazioni di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

