Al Vinitaly 2026, la Campania presenta “Praesentia. Gusto di Campania Divina 2026”, un evento che mette in mostra i vini, i territori e le tradizioni della regione. La partecipazione si inserisce in un quadro di iniziative volte a promuovere il settore vinicolo e il suo potenziale turistico. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di rafforzare l’immagine della regione come meta di interesse per gli amanti del vino e del turismo enogastronomico.

Tempo di lettura: 2 minuti La Campania si presenta al Vinitaly 2026 con “Praesentia. Gusto di Campania Divina 2026” e con una narrazione ormai consolidata, fatta di vino, territori e identità. Un modello che sulla carta funziona. Ma deve misurarsi con una realtà competitiva, dove altre regioni investono da anni sull’enoturismo. Dimostrazione ne è la difficoltà che la Campania riscontra, da oltre dieci anni, nel proporsi con allestimenti competitivi ed attrattivi, al Vinitaly. È qui che si inserisce l’intervento di Enzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, con toni meno celebrativi e più concreti: “ Non possiamo più permetterci di considerare il vino come un comparto isolato”, ha sottolineato – “ è parte di un ecosistema che comprende paesaggi, borghi, tradizioni, accoglienza”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maraio presenta “Praesentia” al Vinitaly: ma la Campania è pronta a trasformare il vino in turismo?

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