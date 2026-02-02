Questa mattina a Firenze, i rappresentanti di Confcooperative Toscana si sono incontrati con la vicepresidente della Regione Mia Diop. Presenti il presidente Alberto Grilli e Alessandro Tatò, alla guida di Confcooperative Habitat Toscana. L’obiettivo era parlare delle cooperative come leva strategica per i territori.

Firenze, 2 febbraio 2026 – I vertici di Confcooperative Toscana hanno incontrato oggi la vicepresidente della Regione Mia Diop: nel dettaglio erano presenti il presidente di Confcooperative Toscana Alberto Grilli e il presidente di Confcooperative Habitat Toscana Alessandro Tatò. “Le cooperative di comunità rappresentano uno strumento concreto per rafforzare la coesione sociale, contrastare lo spopolamento e favorire la rigenerazione dei borghi, rendendo i residenti protagonisti attivi dello sviluppo locale – hanno detto -. Per questo è necessario rafforzare i sostegni a loro favore”. “Le cooperative di comunità possono essere aiutate puntando su nuovi stanziamenti di risorse, sia pubbliche – attraverso bandi regionali – sia private, come il bando Cooperando, accompagnati da una reale semplificazione delle procedure burocratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontro Confcooperative-Mia Diop: “Coop comunità leva strategica per i territori”

