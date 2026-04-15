Vinitaly le Terre Sicane si fanno spazio | debutto positivo e nuove prospettive per il territorio

Durante Vinitaly, l’edizione di quest’anno ha visto le Terre Sicane presentarsi con un debutto che ha attirato l’attenzione degli operatori del settore. Il territorio dell’entroterra agrigentino ha mostrato alcune produzioni e iniziative che puntano a rafforzare la propria presenza nel panorama vitivinicolo italiano. La manifestazione si svolge a Verona e dura diversi giorni, offrendo uno spazio di confronto tra i produttori e gli esperti del settore.

Le Terre Sicane provano a ritagliarsi un ruolo sempre più definito nel panorama vitivinicolo nazionale e lo fanno partendo da Vinitaly, la vetrina internazionale di Verona che in questi giorni sta offrendo segnali incoraggianti per il territorio dell’entroterra agrigentino. Il progetto “Terre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sambuca al Vinitaly, il vino agrigentino protagonista con le Terre SicaneSambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a... Terre sicane experience al Vinitaly: per la prima volta a Verona le cantine di Contessa EntellinaIl comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al Vinitaly per la prima volta 12 cantine delle Terre Sicane; Terre Sicane a Vinitaly con 12 aziende da Contessa e Sambuca; Terre Sicane Experience al Vinitaly: Sambuca di Sicilia porta a Verona le sue eccellenze; TERRE-SICANE-VINITALY-2026-1. Vinitaly: debutto positivo per Terre Sicane Experience, in arrivo Carta dei Vini e Terre Sicane Wine FestProsegue con segnali decisamente positivi il percorso di Terre Sicane Experience – Wine Territory al Vinitaly, promosso dal Comune di Contessa Entellina con il Comune di Sambuca di Sicilia in […] ... blogsicilia.it Al Vinitaly per la prima volta 12 cantine delle Terre SicaneNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Il comune di Contessa Entell ... agrigentonotizie.it Marco Mosca: La Voce delle Terre Sicane. C’è chi il territorio lo abita e chi, come Marco Mosca, sceglie di diventarne il megafono, trasformando la passione per le proprie radici in un progetto di comunicazione coraggioso e vincente. La Rubrica Radiofonica - facebook.com facebook