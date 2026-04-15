A Verona, nel contesto del Vinitaly, più di cento produttori di vino provenienti dalla Calabria partecipano con le loro eccellenze. Il padiglione dedicato alla regione si distingue per l’estetica e la qualità delle bottiglie esposte, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore. La presenza così numerosa rappresenta un momento di visibilità importante per il settore vinicolo calabrese, che mostra il suo patrimonio enologico sul palcoscenico internazionale.

Oltre cento produttori di vino calabresi stanno portando l’eccellenza del territorio nell’arena internazionale di Verona, occupando un padiglione che si distingue per estetica e qualità durante il Vinitaly. La partecipazione della regione, che punta a consolidare la propria proiezione globale attraverso questo evento, funge da trampolino di lancio per i prossimi appuntamenti previsti a Sibari e nella zona di Reggio Calabria. L’eccellenza vitivinicola tra promozione territoriale e visibilità europea. Il successo della presenza calabrese nel contesto del grande evento veronese non è solo una questione di esposizione, ma riflette una crescita strutturale del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: la Calabria conquista il mondo con 100 eccellenze vinicole

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