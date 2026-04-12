A Vinitaly 2026, trenta aziende della Liguria espongono le loro produzioni, presentando varietà di vini tipici della regione. Lo spazio dedicato alla Liguria ospita queste realtà produttive, che mostrano i loro prodotti durante la manifestazione. La presenza di queste aziende contribuisce a mettere in evidenza la qualità delle produzioni vinicole locali all’interno dell’evento internazionale.

Trenta realtà produttive liguri occupano oggi lo spazio espositivo di Vinitaly 2026, portando in vetrina l’eccellenza dei vitigni del territorio. L’inaugurazione dello stand regionale è avvenuta questa mattina con la presenza degli assessori Piana e Lombardi, segnando l’apertura di una mostra che riunisce oltre 220 metri quadrati di valorizzazione enogastronomica. La forza della viticoltura eroica tra muretti a secco e tradizione. Il settore vitivinicolo della Liguria si muove su binari di estrema specializzazione, nonostante i volumi non siano paragonabili alle grandi produzioni industriali. I dati parlano chiaro: il territorio conta circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly 2026: la Liguria conquista il mondo con 30 eccellenze

Vinitaly: il Piemonte conquista Verona con 108 eccellenze vinicoleIl cuore pulsante del settore vitivinicolo piemontese si sposta a Verona, dove da domani fino al 15 aprile la 58ª edizione di Vinitaly vedrà...

Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale...