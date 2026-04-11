Vinitaly | il Piemonte conquista Verona con 108 eccellenze vinicole

A Verona prende il via la 58ª edizione di Vinitaly, la più importante fiera del settore vinicolo in Italia. Per questa occasione, il Piemonte ha allestito uno spazio di 700 metri quadrati nel Padiglione 10, dedicato a 108 produzioni vinicole riconosciute come eccellenze della regione. La manifestazione durerà fino al 15 aprile e vedrà la partecipazione di numerosi operatori e produttori provenienti da tutto il paese.

Il cuore pulsante del settore vitivinicolo piemontese si sposta a Verona, dove da domani fino al 15 aprile la 58ª edizione di Vinitaly vedrà protagonista uno spazio di 700 metri quadrati nel Padiglione 10. All’interno di questa area, curata dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, troveranno posto 108 aziende produttrici e i corner dedicati ai quattro Consorzi di Tutela: Gavi, Barbera, Asti e Brachetto. L’inaugurazione ufficiale dello Spazio Piemonte, che porta con sé il marchio Piemonte Is – Eccellenza Piemonte, avverrà domani alle ore 16.30 con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Lollobrigida, insieme all’assessore regionale Bongioanni, incaricato di commercio, agricoltura, cibo, turismo, sport e post-olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: il Piemonte conquista Verona con 108 eccellenze vinicole Vinitaly 2026, il Piemonte schiera 108 aziende: arriva il nuovo osservatorio per i mercati esteriAnche quest'anno il Piemonte sarà presente alla 58esima edizione di Vinitaly, a Verona Fiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile, con uno spazio di...