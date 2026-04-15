Vinitaly in the City per tre giorni Ancona si colorerà di viola Coinvolta l' intera città VIDEO

Ancona si appresta a diventare protagonista per tre giorni grazie a “Vinitaly and the City – Marche in Wine”, il fuori salone di Vinitaly dedicato agli appassionati di vino. La città si colorerà di viola, coinvolgendo l’intera area con eventi e iniziative legate al mondo del vino. La manifestazione si terrà in concomitanza con Vinitaly, offrendo un’occasione per scoprire le produzioni marchigiane attraverso diverse attività.

VERONA – Come è ormai noto sarà Ancona la protagonista di “Vinitaly and the City – Marche in Wine”, il fuori salone di Vinitaly dedicato ai wine lover che trasforma il vino in esperienza, cultura e scoperta.L’annuncio è stato dato ieri, martedì 14 aprile 2026, al Vinitaly di Verona, per la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Temi più discussi: Inaugurato a Verona Vinitaly and the City; Vinitaly 2026, la Calabria protagonista a Verona con oltre 100 cantine; Vinitaly and the city, la Regione all’evento di Forbes con l’eccellenza dei vini sardi. L’assessore Agus: Mettiamo in luce le peculiarità che fanno grande il nostro vino; A Verona torna Vinitaly and The City dal 10 al 12 aprile 2026.

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Dal Vinitaly la Calabria vista con gli occhi di Massimiliano Ossini https://www.meravigliedicalabria.it/dal-vinitaly-la-calabria-vista-con-gli-occhi-di-massimiliano-ossini/ - facebook.com facebook

Oggi Matteo Salvini a Verona, in visita al Vinitaly 2026. x.com