’Vinitaly and the city’ ad Ancona

Ancona ospiterà quest'anno Vinitaly and the City – Marche in Wine, un evento che si svolge fuori dal tradizionale salone di Vinitaly e si rivolge agli appassionati di vino. L'iniziativa si concentra sulla promozione del vino come elemento di cultura e scoperta, offrendo occasioni di degustazione e approfondimento sul territorio marchigiano. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico locale e i visitatori in un percorso dedicato alle eccellenze vinicole della regione.

Sarà Ancona la protagonista di Vinitaly and the City – Marche in Wine, il fuori salone di Vinitaly dedicato ai wine lover che trasforma il vino in esperienza, cultura e scoperta. L’annuncio è stato dato ieri nello stand della Regione Marche: il presidente Francesco Acquaroli ha presentato l’iniziativa che, nell’autunno 2026, promette di accendere il capoluogo dorico con una tre giorni di eventi, degustazioni e incontri aperti al pubblico. Presenti anche Federico Bricolo presidente di Veronafiere, il direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, il vicepresidente della Regione Enrico Rossi, il sottosegretario agli interni Emanuele Prisco; il presidente dell’Istituto marchigiano di tutela vini Michele Bernetti; Simone Capecci, presidente del Consorzio Vini Piceni e la direttrice dell’Atm Marina Santucci.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Vinitaly and the city’ ad Ancona Leggi anche: L'annuncio di Francesco Acquaroli: «Ad Ancona arriva "Vinitaly in the City"» Vinitaly ad Ancona, caos affitti e locale chiuso dalla polizia: le notizie del giorno in un minutoDal grande evento sul vino annunciato in città all’emergenza affitti, passando per la cronaca giudiziaria con l'assoluzione del medico Vincenzo...