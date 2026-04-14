L' annuncio di Francesco Acquaroli | Ad Ancona arriva Vinitaly in the City

Il presidente della Regione Marche ha annunciato che nel 2026 si terrà ad Ancona un evento dedicato al vino chiamato

VERONA – Ad Ancona arriva “Vinitaly in The City”. L'appuntamento è per l'autunno 2026. L’annuncio ufficiale è stato dato oggi, martedì 14 aprile 2026, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che, in quel di Verona, dove è in corso per l’appunto “Vinitaly”, ha incontrato nello.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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