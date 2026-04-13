Visita allo stand del Consorzio Cortona Doc e dei produttori locali al Vinitaly

Al Vinitaly, la più grande fiera del settore vinicolo, si è svolta una visita allo stand dedicato al Consorzio Cortona Doc e ai produttori della zona. L'evento si è tenuto il 13 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di visitatori e operatori del settore interessati alle etichette e ai vini presentati dagli espositori locali. La giornata ha offerto l'opportunità di scoprire le produzioni di questa regione e di confrontarsi con i produttori.

Arezzo, 13 aprile 2026 – . Meoni e Rossi: «operazione che prosegue le attività di promozione dei prodotti e del territorio». Il sindaco di Cortona Luciano Meoni, insieme all'assessore alle Attività produttive Paolo Rossi, ha visitato lo stand del Consorzio Vini Cortona Doc e dei produttori locali nell'ambito del Vinitaly di Verona, l'evento internazionale dedicato al mondo del vino, in corso dal 12 al 15 aprile. Cortona è rinomata per la peculiare e pregiata produzione di Syrah ed è protagonista a Verona con i vini del territorio presentati dai produttori locali e dai sommelier.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visita allo stand del Consorzio Cortona Doc e dei produttori locali al Vinitaly “Tutti i colori del vino” il Consorzio Colli Euganei protagonista a Vinitaly con Serprino, Doc e Fior d’ArancioIl Consorzio Tutela Colli Euganei si presenta a Vinitaly con due stand, uno dedicato al Colli Euganei e al Serprino l’unica denominazione italiana a... Leggi anche: LetExpo, la visita del sottosegretario Prisco allo stand dei vigili del fuoco tra innovazione e sostenibilità