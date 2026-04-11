Cocchi al Vinitaly | 135 anni di segreti e successi mondiali

Al Vinitaly, nello stand Q3 del Padiglione 10, l’azienda Cocchi ha celebrato i suoi 135 anni di attività. La storica realtà di Asti ha portato in fiera una lunga tradizione di produzione di vini e liquori, che si è sviluppata nel tempo attraverso successi riconosciuti a livello mondiale. Durante la giornata sono stati presentati alcuni dei prodotti più rappresentativi e le tappe principali di questa lunga esperienza.

Al Padiglione 10 del Vinitaly, precisamente presso lo stand Q3, l’azienda Cocchi festeggia il traguardo dei 135 anni di attività, celebrando un percorso che lega indissolubilmente la tradizione distillatrice di Asti ai mercati internazionali. La ricorrenza, che vede le etichette dei Vermouth contrassegnate da un bollino speciale, ripercorre l’evoluzione di un marchio nato nel 1891 grazie alla visione di un pasticcere toscano, Giulio Cocchi, e che oggi continua a rappresentare l’eccellenza piemontese attraverso prodotti come il Barolo Chinato e l’Alta Langa DOCG. Dalla bottega di via San Pietro all’espansione globale: l’eredità di Giulio Cocchi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocchi al Vinitaly: 135 anni di segreti e successi mondiali Andrea Bocelli? Dolori, successi e intimità: tutti i suoi segretiUn ritratto intimo e inedito di Andrea Bocelli, una delle voci più amate e riconoscibili della scena musicale internazionale, arriva finalmente in... Sherlock Holmes: 135 anni di deduzione e mito globaleIl detective Sherlock Holmes, nato dalla penna di Arthur Conan Doyle nel 1887, rimane il prototipo assoluto dell’investigatore nella cultura...