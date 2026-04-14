Vinitaly ad Ancona caos affitti e locale chiuso dalla polizia | le notizie del giorno in un minuto

A Ancona si è tenuto Vinitaly, un evento dedicato al mondo del vino, mentre si sono verificati problemi legati agli affitti e un locale è stato chiuso dalla polizia a causa di un'operazione di controllo. Nel frattempo, un medico è stato assolto da un procedimento giudiziario. La polizia ha intensificato i controlli sul territorio, contribuendo a gestire alcune situazioni di emergenza.

Dal grande evento sul vino annunciato in città all’emergenza affitti, passando per la cronaca giudiziaria con l'assoluzione del medico Vincenzo Profili e i controlli sul territorio da parte della polizia. Ecco le principali notizie della giornata ad Ancona e in provincia.Vinitaly sbarca in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Ladro di Natale ad Afragola, ruba le luminarie dalla pineta comunale per rivenderle: preso dalla Polizia localeFermato dalla Polizia Locale un ladro che aveva rubato le luci di Natale dalla pineta comunale di Afragola: denunciato per furto e ricettazione. Castel Rozzone, più di una richiesta al giorno gestita dalla polizia locale: i numeri del 2025Nel corso dell’anno sono state gestite 385 segnalazioni e reclami, effettuati 285 pattugliamenti e rilevati 8 incidenti stradali Castel Rozzone.