Tarquinia | la Necropoli dei Monterozzi tesoro etrusco UNESCO rivela vita e credenze di un’antica civiltà

La Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia ha attirato l’attenzione di visitatori e studiosi dopo che le recenti scoperte hanno svelato nuove scene dipinte, testimoniando usanze e credenze di circa 2.500 anni fa. Questo vasto sito, riconosciuto come patrimonio UNESCO, si estende su un’area di oltre 10 ettari e contiene oltre 200 tombe decorate con affreschi che raffigurano banchetti, danze e rituali religiosi.

Tra i colori dell’eternità: la Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, un racconto di vita e di morte. La Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, un vasto complesso funerario etrusco risalente tra l’VIII e il V secolo a.C., offre uno sguardo unico sulla vita, le credenze e l’arte di un popolo che ha profondamente influenzato la storia dell’Italia antica. Situata in provincia di Viterbo, questa straordinaria testimonianza del passato è dal 2004 riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, insieme alla Banditaccia di Cerveteri, per il suo eccezionale valore artistico e storico. Un paesaggio che cela un tesoro millenario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Museo archeologico nazionale e la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia offrono visite guidate gratuite il 3 e 5 gennaio, alle 10 e alle 12.

