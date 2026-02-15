Tarquinia | la Necropoli dei Monterozzi tesoro etrusco UNESCO rivela vita e credenze di un’antica civiltà
La Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia ha attirato l’attenzione di visitatori e studiosi dopo che le recenti scoperte hanno svelato nuove scene dipinte, testimoniando usanze e credenze di circa 2.500 anni fa. Questo vasto sito, riconosciuto come patrimonio UNESCO, si estende su un’area di oltre 10 ettari e contiene oltre 200 tombe decorate con affreschi che raffigurano banchetti, danze e rituali religiosi.
Tra i colori dell’eternità: la Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, un racconto di vita e di morte. La Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, un vasto complesso funerario etrusco risalente tra l’VIII e il V secolo a.C., offre uno sguardo unico sulla vita, le credenze e l’arte di un popolo che ha profondamente influenzato la storia dell’Italia antica. Situata in provincia di Viterbo, questa straordinaria testimonianza del passato è dal 2004 riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, insieme alla Banditaccia di Cerveteri, per il suo eccezionale valore artistico e storico. Un paesaggio che cela un tesoro millenario.🔗 Leggi su Ameve.eu
Visite guidate gratis al Museo archeologico nazionale e alla Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia
Il Museo archeologico nazionale e la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia offrono visite guidate gratuite il 3 e 5 gennaio, alle 10 e alle 12.
La necropoli nascosta sotto le strade è un tesoro di 3.000 anni fa unico in Italia
Sotto le strade di Trento si nasconde una necropoli monumentale risalente a circa 3.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il sito archeologico più misterioso del Lazio che sembra uscito da un film fantasy (ed è imperdibile); BIT Milano, Etruskey accende i riflettori sulla candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028; La costruzione dei 12 chilometri (2° Stralcio Tarquinia-A12 Civitavecchia) dell’ultimazione della superstrada Orte-Civitavecchia; Passaggio a Nord Ovest tra isole da favola, archeologia e arte: le anticipazioni del viaggio di Alberto Angela.
Tra i colori dell’eternità: la Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia, il racconto della vita e della morte degli EtruschiUn tripudio di pigmenti minerali che sfidano i millenni, raccontando la gioia di vivere di un popolo colmo di mistero: benvenuti alla magnifica Necropoli dei Monterozzi ... siviaggia.it
Tarquinia, sabato alla necropoli dei Monterozzi la Notte Internazionale dell’Osservazione della LunaSi festeggerà sabato 21 ottobre la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna, iniziativa nata nel 2010 da un'idea degli scienziati delle missioni NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, Lunar ... ilmessaggero.it
La Necropoli Etrusca di Tarquinia è un’aula a cielo aperto per studenti di ogni età. Qui bambini e ragazzi possono avvicinarsi alla civiltà etrusca osservando direttamente tombe, immagini e simboli, rendendo lo studio della storia più concreto e coinvolgente. L facebook