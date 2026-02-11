Visite guidate tra i cuniculi di Viterbo Sotterranea e dolci degustazioni a San Valentino

Sabato 14 febbraio, a San Valentino, le strade di Viterbo si riempiono di visitatori pronti a scoprire i cunicoli della Viterbo Sotterranea. La proposta di Tesori d'Etruria prevede visite guidate pensate per gli innamorati, che potranno camminare tra i passaggi nascosti sotto la città. A fine visita, dolci e sorprese per rendere la giornata ancora più speciale.

Sabato 14 febbraio, giorno di san Valentino, Tesori d'Etruria propone una serie di speciali visite guidate nella Viterbo Sotterranea dedicate a tutti gli innamorati.Le visite conducono le coppie attraverso i suggestivi percorsi che si estendono sotto il centro storico della città. Dai cunicoli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

