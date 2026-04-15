In un periodo di incertezze e tensioni a livello globale, l’economia italiana mostra segnali di vitalità. Le aziende del settore producono beni e offrono servizi che contribuiscono alla crescita del paese. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti sono al centro di questa attività, portando avanti innovazioni che sostengono il mercato interno e internazionale. I dati ufficiali evidenziano una ripresa in alcuni comparti chiave dell’economia nazionale.

In un contesto globale segnato da incertezze e tensioni, l’economia italiana rivela una vitalità sorprendente. Abbiamo chiesto alla professoressa Gabriella Lojacono, direttrice dell’Executive Master in Luxury Management alla SDA Bocconi, di spiegarci cosa ha trasformato il “saper fare” italiano in un’arma competitiva capace di superare giganti come la Germania e il Giappone. Qual è il nostro segreto? "Non c’è un unico segreto, ma una combinazione di agilità strategica e posizionamento di valore. Ad esempio nel settore dell’arredamento, dell’illuminazione e delle cucine abbiamo assistito a balzi incredibili in mercati emergenti e di sostituzione: gli Emirati Arabi sono cresciuti del 35%, la Turchia addirittura dell’82%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Vinciamo con i nostri prodotti. Merito di ricerca e servizi"

Ricerca google e mappe con modalità ia permettono di prenotare servizi sui siti wixaccordo strategico tra Wix e Google consente di portare i servizi di Wix Bookings direttamente nei risultati di ricerca, nelle mappe e nelle modalità...

Leggi anche: Protesta agricoltori a Bari, Decaro fissa l'obiettivo: "I nostri prodotti devono diventare tutti Igp e Dop"